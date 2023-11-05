Пекин, 5 ноября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Китай призывает Соединённые Штаты Америки не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов. Как заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, Китай добросовестно исполняет все обязательства по защите этого вида млекопитающих.

David Brossard Панголин

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», — сказал пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй, слова которого 5 ноября приводит «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Китай добросовестно исполняет свои обязательства по защите находящихся под угрозой вымирания видов и препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами. Кроме того, Пекин продолжает работу по укреплению кооперации с международным сообществом в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября в администрации Соединённых Штатов Америки заявили, что президент Джо Байден пообещал направить усилия для защиты панголинов — единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Согласно уведомлению, направленному Конгрессу, США могут применить в отношении Китая торговые ограничения, если до конца текущего года не будет заметен прогресс в разрешении этой проблемы.