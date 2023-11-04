Петрозаводск, 5 ноября, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который служит добровольцем в батальоне «Ахмат», получил ранение в зоне провидения специальной военной операции (СВО), сообщил в своём Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

Telegram-канал Артура Парфенчикова Владимир Любарский

Руководитель региона уточнил, что автомобиль Любарского попал украинский беспилотный летательный аппарат.

«Сегодня ночью в «буханку», на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы», — написал глава Карелии.

Парфенчиков отметил, что экс-мэра и его сослуживца доставили в госпиталь. Жизнь пострадавших находится вне опасности.

Глава Карелии также проинформировал, что у Любарского сквозное ранение руки и он находится на связи.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Владимир Любарский объявил о своём решении участвовать в СВО в качестве добровольца. Он также отметил, что прошёл курс боевой подготовки в Российском Университете Спецназа в Гудермесе (Чечня), когда был в отпуске.

Кроме того, Любарский написал, что предварительно обсудил этот вопрос с главой Карелии и тот поддержал решение чиновника. В мае мэр Воркуты Ярослав Шапошников также проинформировал, что станет участником спецоперации.

Вместе с экс-мэром служить отправилось несколько его коллег из Республики Коми. 4 октября стало известно, что Шапошников возглавит отряд «Печора», в который войдут уроженцы его республики. Также уточнялось, что подразделение станет частью добровольческого казачьего корпуса.