Вашингтон, 5 ноября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Среди представителей Республиканской партии в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки возникли разногласия из-за вопросов национальной безопасности и ситуации на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По информации источника, группа сенаторов раскритиковала действия сенатора от штата Алабама Томми Табервиля, который на протяжение нескольких месяцев препятствовал утверждению кандидатов на военные должности.

Несколько сенаторов во главе с Джони Эрнстом от Айовы и Дэном Салливаном от Аляски отметили, что американские военные по всему миру подвергаются огромным рискам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Гэллоуэйем заявил, что войска Соединённых Штатов Америки несут потери на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. По его словам, американские базы в Ираке и Сирии подвергаются артиллерийским удара и атакам беспилотников.