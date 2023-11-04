Керчь, Крым, 5 ноября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Корабль получил повержения в результате попадания украинской крылатой ракеты после ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу в Керчи, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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В ведомстве отметили, что Киев использовал для атаки 15 крылатых ракет, из которых 13 были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксенов написал, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сбили ракету, фрагменты которой упали на территории сухого дока. В результате случившегося никто не пострадал.

2 ноября Минобороны России обнародовало информацию о том, что российские силы ПВО обнаружили и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летальных аппаратов самолетного типа в небе над акваторией Черного моря и территорией Крыма.