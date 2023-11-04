Владимирская область, 5 ноября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Пять человек стали жертвами столкновения легкового автомобиля с большегрузом во Владимирской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Около 19:30 на 48-м километре автодороги «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности погибших.

На месте ДТП находятся следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Самарской области водитель легкового автомобиля «Нива» сбил двоих подростков, которые шли по обочине дороги. Один из них погиб, а другой — получил травмы. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

31 октября стало известно, что в Башкирии произошла дорожная авария со школьным автобусом. В результате ДТП пострадали семь человек.

В автобусе, в который врезался Lada Largus, ехали десять детей и один сопровождающий. Всех пострадавших — четверых взрослых из легковушки и троих девочек из автобуса — доставили в больницу.