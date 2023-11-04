Москва, 5 ноября, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к российской певице Виктории Цыгановой, сообщается в её Telegram-канале.

Schekinov Alexey Victorovich Вика Цыганова

К сообщению добавлена видеозапись, на которой мужчина, похожий на супруга певицы Вадима, говорит о случившемся.

«Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков… Не открывайте пока», — заявил он на кадрах.

Текстовое сообщение оформлено со множеством орфографических ошибок. Автор поста также попросил срочно звонить тех, кто «знает номера». Он также написал, что обыск произошёл из-за того, что якобы «настучала Собчак».

26 октября вышло интервью, которое Вадим и Виктория Цыганова дали журналисту Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Позже Цыганов сообщил телеканалу «Царьград», что после появления в Сети видеозаписи с этой беседой певицу внесли в «чёрный список».

Кроме того, было также отменено поздравление Цыгановой на Первом канале. 28 октября певица призвала подписчиков в своём Telegram-канале не смотреть вышедшее интервью, заявив, что видеозапись создали при помощи нейросети.