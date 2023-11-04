Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Израиль поставил перед собой цель найти и уничтожить главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант на пресс-конференции в субботу, 4 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Мы доберёмся до Синвара и уничтожим его. После войны в секторе Газа больше не будет ХАМАС и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа», — сказал глава оборонного ведомства.

Галант также добавил, что у Армии обороны Израиля будет полная свобода действия в секторе Газа, а после завершения вооружённого конфликта «не будет угрозы безопасности Израиля».

Как передавало ИА Регнум, ранее Йоав Галант в ходе совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о намерении властей Израиля свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и уничтожить весь военный потенциал палестинского движения путём разрушения инфраструктуры, командных пунктов и других военных объектов.