В Самарской области в ДТП сбили двух подростков, один из них погиб
В Самарской области водитель «Нивы» сбил двух подростков, один из них погиб
Самара, 4 ноября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Легковой автомобиль «Нива» сбил двух подростков на дороге в Самарской области, один из пострадавших скончался, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
ДТП произошло на обочине улицы Набережной в селе Малячкино Шигонского района. Подростки двигались шли по левому краю проезжей части в попутном направлении с машиной, которая их сбила.
«В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения», — уточнили в ведомтве.
Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия следователи начали проверку. Они выясняют обстоятельства ДТП совместно с сотрудниками Главного управления МВД РФ по Самарской области.
Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в Старорусском районе Новгородской области произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Ford Focus. В результате случившегося три человека погибли и ещё трое получили травмы.
Кроме того, на автодороге Светлоград — Благодарный — Буденновск в Ставропольском крае произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля «Лада Гранта» и грузовой «Газели». ДТП унесло жизни четырех человек. Ещё двое человек пострадали.