Самара, 4 ноября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Легковой автомобиль «Нива» сбил двух подростков на дороге в Самарской области, один из пострадавших скончался, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следственный комитет по Самарской области Кары с места ДТП в Самарской области, где водитель сбил двух подростков

ДТП произошло на обочине улицы Набережной в селе Малячкино Шигонского района. Подростки двигались шли по левому краю проезжей части в попутном направлении с машиной, которая их сбила.

«В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения», — уточнили в ведомтве.

Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия следователи начали проверку. Они выясняют обстоятельства ДТП совместно с сотрудниками Главного управления МВД РФ по Самарской области.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в Старорусском районе Новгородской области произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Ford Focus. В результате случившегося три человека погибли и ещё трое получили травмы.

Кроме того, на автодороге Светлоград — Благодарный — Буденновск в Ставропольском крае произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля «Лада Гранта» и грузовой «Газели». ДТП унесло жизни четырех человек. Ещё двое человек пострадали.