Москва, 4 ноября, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Международная выставка-форум «Россия» начала работу в День народного единства на ВДНХ в Москве, на ней представлены все 89 регионов РФ, федеральные министерства, а также компании и общественные организации. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство «РИА Новости»

4 ноября в рамках выставки провели концерты, презентации и образовательные мероприятия. Кроме того, открылись новые павильоны. В самом начале мероприятия организаторы провели масштабный флешмоб сразу на 10 площадках ВДНХ, в котором приняли участие сотни гостей. Они станцевали вместе с профессиональными хореографами.

В новом павильоне «Дом российской кухни» открылся гастрономический фестиваль «Россия — территория вкуса». На нём повара и рестораторы из разных регионов представили особенности кухни народов нашей страны.

В Павильоне № 75 разместили товары от российских фермеров и лучшие коллекции отечественной модной индустрии. Кроме того, в этом же павильоне открылась экспозиция Санкт-Петербурга, посетили которой могут ознакомиться с историей города с помощью интерактивных прогулок.

Также открылись стенд Камчатки с огромной фигурой краба и экспозиция Омской области, на котором размещён макет ракеты «Ангара». Кроме того, начали работу стенды Хакасии, Алтая и Нижнего Новгорода.

В Павильоне №1 дети смогли изучить с экспозицией «Первые в России — стране возможностей». Певец SHAMAN исполнил песню «Я русский» вместе с юными артистами тысячного «Хора Первых».

Минсельхоз представил гостям форума прототип современной деревни «Ново-Простоквашино», а Минтруд России показал первую интерактивную карту «Активного долголетия» в рамках экспозиции «Семья. Работа. Долголетие». В Павильоне № 57 для семей с детьми заработала иммерсивная экспозиция Минпросвещения.

В честь открытия выставки Почта России выпустила специальную марку с символикой мероприятия, тираж которой составит 72 тыс. экземпляров. Первый день выставки-форума завершился масштабным концертом.

На нём состоялась представление «Книга народной мудрости» с участием певицы Ларисы Долиной. Музыкально-мультимедийное представление «Портал в будущее» открыл SHAMAN.

На концерте также выступили певицы Юлианна Караулова, Наталья Подольская и Хибла Герзмава. Кроме того, в рамках концерта выступили исполнители электронной и симфонической музыки.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее госкорпорация «Роскосмос» проинформировала, что 4 ноября к Международной выставке-форуму «Россия» из космоса присоединились российские космонавты. Они поприветствовали гостей мероприятия с борта МКС и поздравили их открытием выставки.

В «Роскосмосе» также заявили, что отправили на орбиту ракету-носитель, на которую нанесли логотип выставки-форума.