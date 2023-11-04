Киев, 4 ноября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. В Киеве завершили работы по демонтажу советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия победы СССР над Германией. Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Департамент териториального контролю моста Киева «Рамблер»

Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видеозапись, на которой запечатлена техника, осуществляющая демонтаж советской звезды со стелы, расположенной на проспекте Победы, который в начале этого года переименовали в Брестский проспект.

Обелиск в честь города-героя установили в столице Украины 8 мая 1982 года. На стеле высотой 43 метра были изображены бронзовые Звёзды Героя Советского Союза и Орден Ленина. В конце апреля прошлого года с обелиска демонтировали два Ордена Ленина.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября украинские СМИ сообщили, что неизвестные осквернили установленный в Киеве памятник русскому поэту Александру Пушкину. Вандалы также нанесли надписи «выжигать всё российское» и «деколонизацию не остановить».

Демонтаж памятников, связанных с историей России и СССР, начался на Украине ещё в 2015 году. Тогда в стране приняли законопроект о «декоммунизации».