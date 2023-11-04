Бердянск, Запорожская область, 4 ноября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. ВСУ 4 ноября нанесли очередной удар по Бердянску, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом три ракеты Storm Shadow, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Mil.ru

«По предварительным данным, в небе над городом — морскими воротами Запорожской области сбиты три ракеты Storm Shadow», — написал он.

Перед этим он также сообщил о попытке украинской армии нанести удар по Мелитополю во время праздничных гуляний, но её сорвали российские средства ПВО.

Рогов 17 октября сообщил о первом применении ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Целью украинской стороны стал Бердянск. Противник при ударе по городу применил кассетные боеприпасы.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 ноября сообщил, что российские ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow. Также средства воздушной обороны сбили три противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS