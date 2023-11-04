Москва, 4 ноября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Автозаправочным станциям (АЗС) нужно запретить продавать только премиальное дизельное топливо без наличия базового класса, заявил 4 ноября в кулуарах международной выставки-форума «Россия» вице-премьер РФ Александр Новак.

Minenergo.gov.ru

Он рассказал, что в ходе рассмотрения ситуации с ростом цен на топливо в одном регионе выявили, что на станциях есть только дорогое премиальное, а обычного дешёвого нет.

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», — заявил Новак.

Новак 27 октября сообщил, что ряд АЗС держат цены на дизельное топливо выше средних из-за того, что продают только брендированные его виды с приставкой «экто» или «евро». Он добавил, что средняя розничная цена за литр дизельного топлива в России составляет 63 рубля.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября правительство России приняло постановление о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин объявил, что запрет бессрочный и будет действовать с учётом насыщения рынка.

Уже 22 сентября биржевые цены на автомобильное топливо в России упали на 10-15%. 9 октября Новак сообщил, что после принятых правительством мер розничные цены снизились в 81 регионе страны.