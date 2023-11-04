Киев, 4 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев ради своих амбиций. Такое мнение высказал экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что она приехала в столицу Украины «неожиданно с уже шестым визитом». Об этом он рассказал в блоге на YouTube.

Jim Mattis

Лидера киевского режима Владимира Зеленского он назвал «абсолютно списанным политическим игроком». Между ним и Фон дер Ляйен Соскин провёл параллель, отметив, что им обоим «осталось полгода».

Политик напомнил, что в июне 2024 году будут выборы, которые Фон дер Ляйен вряд ли выиграет и больше не будет председателем Еврокомиссии. Соскин добавил, что помочь Зеленскому и Украине она уже ничем не может.

«Они ни 500 млн евро не выделили, которые Венгрия заблокировала с военного фонда Европы, они не могут выделить 50 млрд, которые типа были запланированы на 2024–2027 год, и для этого надо изменить бюджет Европейского союза, а они не могут этого изменить, потому что Венгрия и Словакия это всё заблокировали», — отметил Соскин.

В целом, по версии Соскина, еврочиновница «играет последний акт» в своей карьере.

«Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее», — заметил экс-советник Кучмы.

Утром 4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. У поезда её встретил Зеленский. Как сообщало ИА Регнум, она планировала выступить в Верховной раде. О прибытии европейской гостьи рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.

Находясь в украинской столице, фон дер Ляйен раскрыла подробности 12-го пакета антироссийских санкций. Они будут включать ряд новых торговых ограничений и ужесточение потолка цен на нефть.