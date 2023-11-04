Патрушев заявил, что Россия впервые стала лидером ракетно-ядерной отрасли
Патрушев: Россия впервые опередила весь мир в ракетно-ядерных разработках
Москва, 4 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Россия впервые в мировой истории опередила конкурентов в ракетно-ядерной сфере, заявил 4 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.
«Наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия», — сказал он.
Патрушев подчеркнул, что эти достижения десятилетиями будут гарантировать безопасность России. Следование стратегии национальной безопасности помогло стране сохранить стабильность в обществе и нарастить потенциал во многих сферах.
Он также сообщил, что украинские неонацисты пытались совершить провокацию с применением «грязной бомбы» и добавил, что им вместе с их покровителями ещё придётся ответить за это на международном трибунале.
Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании крылатых ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник». Он также заявил, что почти завершили работу над ракетами «Сармат».
Вместе с тем он напомнил о ядерной доктрине России, подразумевающий оборонительный характер применения этого оружия. Его допускается использовать только в ответ на ядерный удар или при угрозе существования российского государства.
25 октября российский лидер заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил Валерия Герасимова об учениях сил стратегического сдерживания. В тренировке приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие сил ядерного сдерживания. Она проходила под руководством президента.