Москва, 4 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Киевские преступники понесут заслуженное наказание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах марафона общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистки из Саранска о судьбе украинских преступников.

Девушку интересовал вопрос, будут ли их этапировать в мордовские колонии. Она пояснила, что в них стараются исправлять и социализировать отбывающих там наказание преступников. На это Песков сказал: «Горбатого…», и не стал продолжать известную поговорку.

Как сообщало ИА Регнум, в марте представитель Кремля заявил, что Следственный комитет России фиксирует все преступления киевского режима. Он отметил, что материалы проделанной следователями работы смогут лечь в основу трибунала по преступлениям Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября заявила, что украинских неонацистов ждёт наказание за террор, который они устроили мирным россиянам. Дипломат подчеркнула, что Киев пытается дестабилизировать обстановку в России и запугать мирных жителей.