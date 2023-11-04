Москва, 4 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Александр Новак в первый день работы международной выставки-форума «Россия» посетил павильон «Роснефти» на ВДНХ.

Александр Новак

Александр Новак отметил, что Россия ничем не уступает по инновационности, научным разработкам, новым технологиям и оборудованию западным компаниям. Он добавил, что абсолютным лидером нефтяной отрасли по данным вопросам является компания «Роснефть».

«В этом смысле компания «Роснефть» — абсолютный лидер и по объемам добычи, и по импортозамещению, по всем вопросам разработок и новых достижений. Здесь реализуется вся цепочка от науки до внедрения новых технологий», — отметил он.

Достижения «Роснефти» представлены в павильоне на ВДНХ в виде мультимедийных интерактивных экспонатов. За 30 лет объем добычи нефти компанией вырос в 18 раз и в сегодня превышает 200 млн тонн в год, что составляет порядка 6% мировой добычи. Объем налогов и выплат «Роснефти» в бюджет РФ за последние 25 лет вырос в 500 раз, до 4 трлн руб. по итогам 2022 года. Так, каждый шестой рубль в бюджет страны поступает от выплат «Роснефти».

Среди достижений компании — новые уникальные месторождения — на шельфе Карского моря газовое имени Жукова и газоконденсатное имени Рокоссовского. Кроме того, на полуострове Таймыр открыто уникальное Западно-Иркинское месторождение.

На сегодняшний день идет освоение новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края — проект «Восток Ойл» с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

Компания реализует проект «Роспан» — ключевой газовый актив «Роснефти», расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. В суровых условиях Крайнего Севера создана уникальная комплексная инфраструктура по добыче, подготовке, переработке и транспортировке природного газа, а также газового конденсата и пропан-бутана.

Судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае создается по поручению президента России Владимира Путина консорциумом во главе с «Роснефтью». На верфи уже спускают на воду гражданские суда таких размеров и сложности, которых никогда раньше в России не строили.

«Роснефть» ведет широкий спектр научно-исследовательских работ, внедряет в производство инновационные разработки, широко применяет цифровые технологии. Это позволяет сохранять лидирующие позиции в высококонкурентной отрасли.