Анкара, 4 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Турецкие власти временно приостановили судоходство в проливе Дарданеллы. Это необходимо для тушения авиацией лесного пожара в провинции Чанаккале, так как самолёты набирают воду из моря. Об этом сообщили в управлении береговой охраны страны.

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Из-за плохих погодных условий данный пролив закрыли для транзита судов в обе стороны. Прежде в проливе Дарданеллы суда могли пройти в одном направлении.

По информации ТАСС, стихийное бедствие возникло в Чанаккале три дня назад. Пожар охватил свыше двух тысяч гектар из-за сильного ветра и приблизился к населённым пунктам. Сообщается об эвакуации населения — порядка 1,4 тыс. жителей вывезли из 11 деревень в месте распространения огня. Многие жители отравились дымом и гарью, пострадали 95 человек. Данных о погибших нет.

В ликвидации огня задействовали восемь самолётов, около 30 вертолётов и более 200 средств наземной техники. В тушении участвуют около трёх тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, в августе этого года Турцию также охватывали природные пожары. 23 августа МЧС информировало, что к их ликвидации привлекались самолёты Бе-200 МЧС России. Два воздушных борта произвели на очаги возгорания 232 слива воды. Всего российские самолёты совершили 61 вылет.