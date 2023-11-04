Киев, 4 ноября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Украинского лидера Владимира Зеленского никто на Западе не вынуждает начинать переговоры с Россией, заявил он 4 ноября на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

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«На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали», — сказал Зеленский.

Он заявил, что таких переговоров не только не было, но и не будет.

Информацию о том, что страны Запада с октября обсуждают с украинскими чиновниками возможные переговоры с Россией, 4 ноября распространил телеканал NBC. По данным журналистов, представители США и европейских стран в том числе не исключают, что киевским властям придётся пойти на уступки.

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн 8 октября заявил, что США могут подтолкнуть Украину на переговоры с Россией в том числе в обход Зеленского. Эксперт сообщил, что Запад оказался не готов к конфликту, и у него кончаются средства для помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин 18 октября указал на то, что глава евродипломатии Жозеп Боррель начал говорить о мирных переговорах. Он назвал этот шаг похвальным, но напомнил, что на Украине действует закон, запрещающий переговоры с Россией. Президент подчеркнул, что Киеву, если он хочет мирного урегулирования, нужно перейти к реальным действиям, чтобы показать желание договариваться.