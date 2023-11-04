Москва, 4 ноября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» установили рекорд по продолжительности игры на балалайке. Рекордсменом стал житель Псковской области Константин Абабков. Он играл на инструменте свыше 60 минут, без перерыва, исполняя различные музыкальные композиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Псковской области.

Пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Отмечается, что во время игры музыкант немного повредил руку. Пскович Абабков является известным в регионе виртуозом-балалаечником. Также он лауреат премии Минкультуры «Душа России».

«Национальный рекорд России по длительности игры на балалайке официально установлен и зафиксирован. Рекорд поставил псковский музыкант Константин Абабков на стенде Псковской области на выставке «Россия», — сообщили в региональной пресс-службе.

Выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства 4 ноября и продолжит свою работу до 12 апреля 2024 года. На ней представлены российские достижения в науке, промышленности, строительстве и транспорте, а также энергетике и культуре. При организации форума на ВДНХ использовали 67 объектов. На них представлены 89 регионов.

ИА Регнум сообщало, что 31 октября Сергей Собянин отметил, что стенд Москвы — это «цифровое историческое шоу». Градоначальник пояснил, что этот стенд с интерактивным пространством рассказывает, как менялась столица и превращалась в современный мегаполис, становясь комфортнее и безопаснее.

4 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина посетить данный форум. По словам Пескова, пока нет точной информации, когда это произойдёт.