Днепропетровск, Украина, 4 ноября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В Днепропетровске вечером 4 ноября прогремела серия взрывов, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Вскоре канал сообщил о повторных взрывах в городе. Вместе с тем в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Минобороны России пока не сообщало об ударах по военным объектам на украинской территории.

Утром 4 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах во временно находящемся под контролем киевского режима Херсоне. 3 ноября на Украине сообщили о взрыве в Харькове.

Серия взрывов также прогремела в Днепропетровске 30 октября. При этом украинские власти запрещают публиковать подробности о воздушных ударах.