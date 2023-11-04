Москва, 4 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Украинский военнопленный рассказал, как за десять минут прошёл медкомиссию и попал в военную учебную часть в Житомире, сообщило 4 ноября Минобороны России.

Кадр из видео

«Ехал к знакомому, остановили меня на посту, вручили повестку и забрали в военкомат. Минут 10 приблизительно прошёл медкомиссию и всё отправили в Житомир», — сказал боец Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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По его словам, в учебной части большую часть времени новобранцы ходили в наряды и убирали территорию. Он сообщил, что украинские офицеры тем временем занимались денежными поборами: собирали деньги на ремонт своих автомобилей, а тех, кто проявлял неподчинение, увозили и избивали. Военный рассказал, что после поборов денег хватало лишь на сигареты.

Пленный также сказал, что украинские офицеры не воюют на передовой вместе с солдатами, а остаются далеко в тылу.

Украинский боец рассказал, как попал в плен. По его словам, начался сильный артиллерийский обстрел. Военнопленный признался, что всё произошло очень быстро и он даже оружие в руки не брал, сразу вышел и сказал, что сдаётся.

Пленный призвал соотечественников всеми возможными способами избегать мобилизации, прятаться, чтобы не получить повестки.

Как сообщало ИА Регнум, в августе попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали, что на Украине у мобилизованных нет военной подготовки, к ним плохо относятся командиры на поле боя. Военнопленный Николай Сухима рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. Еще один пленный Владислав Шкурат добавил, что зачатую бойцам приходится покупать обмундирование самостоятельно.

Другой украинский военнопленный Василий Палий заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, однако это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в зону боевых действий.

Пленный боец ВСУ Роман Новожиловв июне рассказал, что украинским военным, обучавшимся в странах НАТО, внушали, что чем больше русских они уничтожат, тем лучше будет для Киева. Он добавил, что бойцам давали «неадекватные» препараты, чтобы был адреналин воевать.

В сентябре пленный Валерий Мищенко сообщил, что младшие командиры ВСУ понимают, что идти в бой — самоубийство. Он рассказал случай, когда украинский сержант велел бойцам «тикать» из-под обстрела. Боец уточнил, что был обычным работягой, которого украинские власти мобилизовали насильно.