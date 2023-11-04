Киев, 4 ноября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров не стал раскрывать причины увольнения командующего силами специальных операций Виктора Хоренко. Однако глава ведомства подтвердил, что это сделали по его представлению, согласно законодательству Украины. Об этом сообщил ТАСС.

Министр отметил, что Хоренко продолжит службу в Минобороны Украины, но на другом направлении. Он не стал уточнять причины кадровых перестановок, сославшись, что эти данные может использовать Россия.

«Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего силами специальных операций ВСУ. Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определённом направлении, он продолжит службу в министерстве обороны Украины», — сообщило агентство.

Военачальник Хоренко признался, что узнал об увольнении из средств массовой информации. Он рассказал, что общался с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который и должен был сделать это представление, но тот этого не делал и объяснить причины произошедшего не смог.

Как сообщало ИА Регнум 3 ноября, после этого появилась информация, что командующего сменил Зеленский. Своим указом он назначил полковника Сергея Лупанчука командующим силами ССО.