Керчь, Крым, 4 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Российские средства ПВО, установленные возле судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, 4 ноября сбили ракету, часть обломков упала на территории сухого дока, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — написал он.

Перед этим в Севастополе объявили воздушную тревогу, военные применили дымовую маскировку возле Севастопольской бухты. Кроме того, на Крымском мосту приостановили движение автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября российские средства ПВО в Крыму сбили украинскую ракету в районе Кара-Кобы. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, боевая часть упавшей ракеты сдетонировала в поле, не принеся ущерба.

17 октября Аксёнов сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крым, применив восемь беспилотников. Все дроны удалось уничтожить, атака противника провалилась.