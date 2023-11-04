Токио, 4 ноября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Применяемые Вооружёнными силами России управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для украинской армии, у которой нет необходимой для их нейтрализации авиации. Об этом 3 ноября написало японское издание Nihon Keizai.

«Трудности, с которыми столкнулся Киев, отчасти связаны с управляемыми бомбами <…> Украинская сторона, не обладающая достаточной авиационной мощью, не имеет возможности уничтожить снаряды, выпущенные с бомбардировщиков и вертолетов, находящихся вне зоны действия ПВО», — говорится в публикации.

Авторы также отметили, что украинские войска не смогли добиться успехов в ходе своего контрнаступления, с помощью которого Киев намеревался вернуть под свой контроль освобождённые российскими военными территории.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что российская армия подавила системы противовоздушной обороны ВСУ и теперь способна наносить удары по любым целям на контролируемой Киевом территории. Эксперт уточнил, что СМИ Запада замалчивают эту ситуацию.

Журналисты американского портала Business Insider 24 сентября написали, что российские фугасные авиабомбы — это смертельный вызов для Украины. По словам экспертов, их сложно перехватить из-за высокой скорости даже самым современным системам ПВО, также эти бомбы очень надёжны.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат 13 сентября пожаловался на то, что российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно сбить. По его словам, для борьбы с ними Киеву возможно только бороться с российской авиацией, однако для этого нужны современные истребители, которых у Украины нет.