Махачкала, 4 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Десятилетний мальчик погиб в селе Картас-Казмаляр в Магарамкентском районе Дагестана, пытаясь повесить самодельные качели возле дома, сообщила 3 ноября пресс-служба прокуратуры республики.

DanitaDelimont/Global Look Press

«Взобрался на дерево, с которого в последующем упал и задохнулся, запутавшись в привязанной к ветке веревке», — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с трагедией начало проверку, после которой даст оценку, выполнялись ли требования закона о профилактике безнадзорности детей. Ход проверки находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Саратовской области погиб восьмилетний ребёнок, упав в канализационную яму. Он встал на плохо прикрытую крышку люка и провалился.

В Кемеровской области полуторагодовалый мальчик умер, взявшись за провод зарядного устройства для телефона. Несчастный случай произошёл ночью, тело ребёнка нашла его мать.