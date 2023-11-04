Москва, 4 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Москва сохраняет контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта по вопросу российских заложников. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА REGNUM

«Есть определённый успех», — заверил он.

Представитель Кремля отметил, что переговоры идут, но решение требует согласования позиций нескольких сторон. Как уточнил Песков, ситуация осложняется тем, что нет какой-то стороны, которая может принять решение отпустить заложников-россиян. Он подчеркнул, что российские дипломаты продолжают работать над освобождением российских заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Песков заявил, что российские дипломаты предпринимают все необходимые усилия для освобождения россиян, оказавшихся в заложниках в секторе Газа. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил 18 октября, чтодо тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Отмечалось, что среди выезжающих 2 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» граждан России нет. КПП на границе Египта и сектора Газа начал работу 1 ноября, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев.