Москва, 4 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ до 14 апреля, Сбер приглашает гостей на увлекательную интерактивную программу, которая знакомит с историей компании и дает возможность погрузиться в современные технологии.

Сбер Интерактивная экспозиция Сбера открылась на выставке-форуме «Россия»

Основная задача этого выставочного пространства — показать, как современный высокотехнологичный банк помогает человеку реализовывать свои планы, как компетенции кредитного учреждения предвосхищают потребности и интересы пользователей и развиваются на благо всей страны.

Сбер предлагает вспомнить, как проходили его преобразования, и рассказывает историю России, используя примеры бурного развития разнообразных технологий, запуск которых открывает новые возможности. Несмотря на роль технического прогресса, подчеркивают в компании, в центре внимания всегда остается человек, который повышает качество своей жизни и располагает широкими возможностями для самореализации.

«Вся наша выставка посвящена человекоцентричности, и все наши сервисы рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог постоянно развиваться, придумывать новые собственные проекты, — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.— И мы здесь выступаем в роли помощника. В нашем павильоне можно познакомиться и с сервисами надёжности, и с сервисами, которые нацелены на созидание и оздоровление, развлечение, гостеприимство и многое другое. Именно здесь можно попробовать создавать ролики, фильмы собственными руками. Притронуться к замечательным результатам робототехники, которые здесь тоже представлены».

Важные составляющие проекта — интерактивность и мультисенсорность. Центральная технология экспозиции — phygital (physical + digital) — это слияние миров физического и цифрового, позволяющее продемонстрировать все экспонаты в оригинальном формате и привлекающее внимание посетителей.

Экскурсоводом на площадке выступает искусственный интеллект. Стоит отметить, что мультимедийный контент, включающий тексты, фотографии, видеоконтент и музыку, созданы на базе разработок Сбера, которые включают сервис GigaChat, нейросетью Kandinsky и другие технологии.

Гостей встречает исторический офис, который переносит в середину прошлого века, сотрудники стилизованных под то время костюмах. Далее шоу «История Сбера» берет посетителя в путешествие сквозь время. В финале гости выставки попадают в современный офис, где предлагаются все уже привычные услуги и даже есть возможность оформить «СберКарту» с уникальным дизайном, который был разработан специально для этой выставки.

Зал «Надежный Сбер» представляет самые современные технологии, с помощью которых каждый может защитить свои данные и противостоять мошенникам. Тем, кто любит заглядывать в будущее, будет интересно узнать о технологиях борьбы и киберпреступностью, транспорте будущего и разработках в области биометрии.

Вернуться в круг привычных дел предлагает «Созидающий Сбер», где подскажут, как успешно распорядится семейным бюджетом и познакомят с технологиями умного дома.

Есть на площадке пространство и для гостей, которым важно получить советы по вопросам запуска и развития собственного дела: сервис «Бизнес-старт» — это полезная информация о вложениях на старте, среднем доходе по разным отраслям и все, что необходимо учитывать начинающему предпринимателю, включая возможность оформить за три минуты кредит на открытие малого бизнеса.

Для тех, кто привык постоянно узнавать что-то новое и интересное, во время проведения выставки-форума организована насыщенная образовательная программа, которая проводится в партнерстве с российским обществом «Знание». Эксперты познакомят с правилами финансовой грамотности, расскажут о современном предпринимательстве и цифровых решениях, предложат задуматься о траектории построения успешной карьеры в быстро меняющемся мире.

Место добрых эмоций и хорошего настроения на площадке — детская игровая зона, которая окружает атмосферой радости. Гостей приглашают напечатать футболку с собственным принтом, раскрасить и оживить картинку, погрузиться в бассейн с шариками и даже поискать золото.

Такую же уютную атмосферу создает зал «Здоровый Сбер», рассказывающий о курортах компании «Мрия» и «Манжерок» и приглашающий в прогулку вдоль интерактивного пруда. Здесь можно отдохнуть, полюбоваться видам, подышать ароматом цветущей сакуры и заодно померить давление.

Сбер Интерактивная экспозиция Сбера открылась на выставке-форуме «Россия»

Ну а в следующем зале всех встречает Чебурашка, который держит в руках большую карту, где появляются фотографии гостей. Надев очки виртуальной реальности, взрослые и дети попадают в игровую метавселенную, в аркадном аттракционе управляют персонажами мультфильмов, сами создают тексты, картинки, музыку и видео с помощью нейросетей Сбера, знакомятся с роботом-художником, роботом-дезинфектором и робота-курьером, а потом проходят через лабиринт смеха с цифровыми зеркалами.

Все посетители павильона могут во время экскурсии накопить баллы, которые в самом конце обмениваются на памятные сувениры.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. В выставке-форуме принимают участие все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.