Москва, 4 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина есть планы побывать на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, но когда это произойдёт, пока сказать трудно, заявил 4 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание».

«У меня нет сомнений, что он здесь побывает. Пока точной даты нет», — сказал Песков, пообещав позже предоставить более конкретную информацию.

Пресс-секретарь президента сказал также, что выставка-форум «Россия» — это «реинкарнация ВДНХ» времён СССР, но созданная в «незаскорузлом виде».

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября в День народного единства. Выставка демонстрирует главные достижения страны в промышленности, науке, культуре, энергетике, строительстве и транспорте.

Для её проведения использовали 67 объектов ВДНХ, на которых представлены 89 российских регионов. Выставка будет работать до 12 апреля будущего года.

Центральная экспозиция павильона — это стенд Москвы. Как рассказал в преддверии открытия выставки мэр Москвы Сергей Собянин, гости мероприятия смогут увидеть цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис.

На открытии шоу «Портал в будущее» в рамках форума выступил 4 ноября певец SHAMAN.

Песков 26 октября сообщал, что президент не будет присутствовать на открытии выставки-форума, а побывает на ней позже.