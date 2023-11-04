Москва, 4 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина своим главным учителем по сосредоточенности и собранности. Как отметил представитель Кремля на форуме «Россия», российского лидера никто и никогда не видел беспокойным или несобранным, и эти навыки пресс-секретарь у него успешно перенял.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я прошёл через период юношеского максимализма, но мне повезло встретить в жизни главного учителя — Владимира Путина», — сказал Песков.

При этом он отметил, что всегда есть, к чему стремиться, и он старается.

В 2021 году Путин объяснил разницу между педагогом и учителем. По его словам, важно не просто передавать знания, но и делать это правильно. Как заявил президент, важно, чтобы роль педагога и знания, которые человек приобретает, использовались во благо общества и человечества. Помимо этого Путин назвал одним из критериев эффективности работы человека — умение работать в коллективе.