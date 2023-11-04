Москва, 4 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Сейчас у президента Владимира Путина по понятным причинам много дел внутри страны, заявил 4 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Он [Путин] ездит за рубеж не так часто, от каких-то поездок ему приходится отказываться», — сказал пресс-секретарь президента во время выступления на форуме «Россия».

В Кремле также подтвердили планы Путина посетить выставку-форум «Россия». Однако точную дату Песков пока не сообщил.

Представитель Кремля 2 ноября рассказал, что публичные мероприятия с участием президента проходят поздно из-за его напряжённого рабочего графика. По словам Пескова, такие мероприятия могут длиться и до двух часов ночи. В Кремле отметили, что Путину приходится проводить большое количество встреч, бесед и совещаний, а также заниматься с документам.