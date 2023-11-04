Москва, 4 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. На площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве открылся павильон компании «Роснефть». Гости экспозиции смогли ознакомиться с уникальными экспонатами и материалами инновационных разработок. Посетители экспозиции, узнав о достижениях компании и всей нефтегазовой отрасли страны, могут, ответить на вопросы викторины и получить памятные сувениры или призы.

Rosneft.ru Компания «Роснефть»

Выставка начинается с рассказа об истории добычи нефти в России. Видеофильм, созданный при помощи нейросетей с использованием исторических фотографий и документов, приглашает в путешествие по разным временам. Посетители выставки могут «побывать» на дне океана и глубоко под землей. Специальные интерактивные экраны дают возможность выступить в роли оператора инновационного оборудования и открывают секреты бурения нефтяных скважин на морском шельфе. Гостям рассказывают, как отличаются друг от друга по цвету образцы нефти, добытой на разных месторождениях, предлагают вспомнить, какие из окружающих предметов сделаны из нефти, приглашают «посетить» первый в России комплекс тяжелого гражданского судостроения ССК «Звезда», который играет важную роль в развитии ледокольного флота страны.

Внимание школьников и студентов могут привлечь проекты «Роснефти» по поддержке среднего и высшего профобразования и экран, где представлены востребованные в отрасли современные профессии от геолога до дефектоскописта.

На площадке можно воспользоваться аудиогидом: об истории «Роснефти» и особенностях работы нефтедобывающей отрасли рассказывают кинорежиссер, продюсер, актер и сценарист, народный артист Никита Михалков и известная российская фигуристка Татьяна Навка.

Особое место в павильоне занимает игровая зона, где предлагают примерить на себя роль настоящего гонщика спортивного болида, ответить на вопросы викторины и сделать фото на память рядом с гоночными автомобилями «Лада Веста» и «Лада Нива».

В рамках выставки-форума специалисты «Роснефти» подготовили познавательные лекции и увлекательные квизы, мастер-классы и другие занятия. Так, 10 ноября здесь пройдет Всемирный день науки, а с 21 по 26 ноября будут организованы Дни Москвы. Кроме этого, можно отправиться в настоящую экскурсию по России: в ноябре на площадке пройдут дни Приморского края и Республики Саха, Иркутской и Самарской областей, а также других российских регионов.

Начиная с 6 ноября в павильоне можно присоединиться к экскурсии «Зеленый путь». Гостей познакомят с уникальными природными богатствами России и продемонстрируют, как «Роснефть», которая проводит масштабные исследования в Арктике, занимается охраной среды обитания моржей, оленей и морских птиц. Например, в «Роснефти» занимаются мониторингом и изучением видов-биоиндикаторов, то есть животных, по состоянию которых можно судить об изменениях в арктических экосистемах. Особое место в этой работе отведено белому медведю, который со временем стал узнаваемым символом «Роснефти».

«Роснефть» уже десять лет опекает белых медведей: в июне 2013 года, когда была запущена комплексная научно-экологическая программа изучения и сохранения российской Арктики, также было объявлено о решении взять под свою опеку всех белых медведей, которые обитают в зоопарках страны. Сегодня компания оплачивает кормление, уход, лечение и обновление вольеров 31 полярного хищника в 16 российских зоопарках, а также проводит научные и образовательные программы. Более подробно об экологических проектах «Роснефти» гостям расскажут в рамках тематических Дней белых медведей.

Также на выставочной площадке организованы специальные программы для любителей спорта. 16–19 ноября здесь пройдут Дни самбо, где состоится автограф-сессия с чемпионами мира и показательная тренировка с выдающимися звездами самбо, 28–30 ноября в рамках Дней хоккея можно присоединиться к фотосессии с Кубком Гагарина, рассмотреть экспозицию макета «Ледового дворца Красной армии», увидеть спортивную форму игроков ЦСКА разных лет и зарядиться энергией во время выступления группы поддержки.