Москва, 4 ноября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Россия, будучи молодым государством сделала много ошибок, когда выстраивала отношения с Западом, заявил 4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона общества «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы думали, что всё будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам всё дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире», — сказал он.

Песков назвал эти времена периодом романтизма, отметив, что тогда Запад пытался вытирать ноги о Россию.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 июля, выступая на саммите Россия — Африка, заявил, что для многих западных стран стало привычным делом использование лжи в политике. Он подчеркнул, что это длится уже десятилетиями, а то и столетиями.

В декабре 2022 года российский лидер указал на то, что западные страны, участвовавшие в минских соглашениях, не собирались их выполнять, то есть обманывали Россию. В феврале 2022 года Путин напомнил, что Запад нарушил данное 30 лет назад обещание не расширять НАТО на восток.