Москва, 4 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Боевые действия осложняют интеграцию новых регионов России, однако они развиваются, и никто не ждёт, пока закончится спецоперация. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что безопасность в новых регионах страны наступит не в отдалённом времени. Глава государства отметил, что сейчас членам Общественной палаты при посещении новых регионов следует сохранять осторожность.

Позднее в этот же день президент заявил, что Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Путин напомнил, что эти территории издавна входили в состав российского государства.

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