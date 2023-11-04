Москва, 4 ноября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В деле предпринимателя и блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант. По данным следствия, это Василий Алексеев — генеральный директор «Like центра». Об этом сообщили в Таганском суде города Москвы.

Алексеев уже скрылся в Объединённых Арабских Эмиратах, отметили в СК. В поддержку Шабутдинова тот оставил видеообращение. В нём он выразил благодарность пользователям, написавшим отзывы в поддержку Шабутдинова.

Блогера задержали 3 ноября в Москве и обвинили в мошенничестве. Он продавал курсы, обещая научить построить успешный бизнес и заработать много денег. Несколько граждан заключили с ним договоры на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей.

Суд арестовал Шабутдинова, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Блогеру избрали меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц 13 суток — до 16 декабря. Ему отказали в ходатайстве отпустить под залог. Следователь обратился к суду, попросив приобщить к делу найденные при обыске «скрипты».

Как сообщалоИА Регнум, 4 ноября во время заседания стало известно о наличии у блогера гражданства другой страны. Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, также у него есть удостоверение резидента в Объединённых Арабских Эмиратах, а также несколько открытых виз в разные страны — США, Италию и ОАЭ.