Москва, 4 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соразмерной реакцию России на беспредел Запада. По его словам, равносильность необходима в противостоянии провокациям извне.

Антонова Дарья ИА REGNUM

«Они (провокации — прим. ред.) действительно прогрессируют, и мы тоже набираемся опыта. Наша реакция соразмерна тому, как растёт беспредел со стороны коллективного Запада, и будет расти дальше», — заявил представитель Кремля на марафоне общества «Знание» на форуме «Россия».

Никто не должен сомневаться, что российский лидер Владимир Путин достаточно твёрд и решителен, чтобы определять внешнюю политику государства, подытожил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября президент не исключил новых провокаций в отношении России, подобных подрыву «Северного потока». Как отметил Путин, когда санкционный потенциал Запада подошёл к концу, пришло время действовать иначе, поэтому стоит учитывать возможность повторения рисков. Президент также указал на возможность провокаций в отношении России, как недавно страну пытались обвинить в умышленном повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, ветка которого фактически ничего из себя не представляет из-за ничтожных объёмов, но в то же время является фактом, за который можно зацепиться, чтобы попытаться нанести России ущерб.