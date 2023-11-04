Москва, 4 ноября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на форуме «Россия» 4 ноября развеял мифы о «двойниках» главы государства Владимира Путина. Как подчеркнул представитель Кремля, президент в стране один.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Путин у нас один!» — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября Пескову уже приходилось отвечать на аналогичный вопрос. Информацию о якобы наличии у Путина двойников он назвал абсурдной. Представитель Кремля подчеркнул, что такие заявления относятся к категории информационных «уток», которые постоянно обсуждаются в СМИ и ничего, кроме улыбки, не вызывают.

Перед этим он также уже комментировал сообщения о двойниках. В апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Путин якобы не был в Херсонской области, а ездил по ней, по его мнению, некий двойник. В Кремле подобные заявления сочли весьма странными.