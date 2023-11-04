Вашингтон, 4 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии на южном направлении в зоне боевых действий исчерпало свои возможности. Об этом 3 ноября написало агентство Reuters со ссылкой на американского военного эксперта Майкла Кофмана и военных ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целом украинское наступление на юге либо полностью остановилось, либо скоро это сделает», — заявил эксперт.

По словам авторов материала, украинские бойцы жалуются на дефицит боеприпасов и последнюю степень изнеможения. Один из военных ВСУ отметил, что, по его мнению, следующая стадия конфликта будет для Киева крайне трудной.

«Мы устали <…> их больше, и у них больше оборудования», — пожаловался украинский военный.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный подорвал контрнаступление своих подчинённых тем, что публично раскрыл планы командования украинской армии. По словам эксперта, в декабре 2022 года в интервью изданию The Economist Залужный публично рассказал всему миру, включая Россию о планах украинских войск, перечислив направления и территории для готовящегося наступления ВСУ. Риттер добавил, что это, по его мнению, позволило Вооружённым силам России точно выстроить линии обороны.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 2 ноября заявил, что все подготовленные бойцы ВСУ либо погибли, либо ранены. Он уточнил, что для подготовки армии необходимо не менее пяти-шести лет.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 30 октября заявил, что с начала контрнаступлении в июне ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Он отметил, что всего украинские войска потеряли за это время почти 600 танков, а также около 2 тысяч бронемашин различного класса.