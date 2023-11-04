Москва, 4 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Украина — несчастная страна, если её расходы оплачивает другое государство, которое также определяет, каким должно быть правительство, заявил 4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал слова и. о. первого замгоссекретаря США Виктории Нуланд, признавшейся, что Вашингтон с 1991 года потратил $5 млрд на то, чтобы на Украине к власти пришло «демократическое» правительство.

«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — сказал представитель Кремля в ходе марафона общества «Знание».

Срок пребывания Владимира Зеленского на посту главы киевского режима истекает весной 2024 года. В июне 2023 года он заявил, что невозможно провести новые президентские выборы во время конфликта, а в августе предложил США заплатить за это. Член американского Конгресса Лорен Боберт возмутилась его поведением, заявив, что к этому привела политика Вашингтона.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не отказывается от проведения выборов, а рассматривает этот вопрос. Министр также заявил, что Украине придётся решать беспрецедентные проблемы для организации голосования во время боевых действий.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил ИА Регнум 2 ноября, что Зеленский во время сентябрьского визита в Вашингтон получил указание добиться успехов на фронтах до конца этого года, иначе ему придётся провести выборы следующей весной.