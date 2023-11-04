Калининград, 4 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Калининградские полицейские совместно с волонтёрами спасли женщину, пролежавшую в квартире четыре дня без пищи и воды. Женщина вывихнула ногу и не смогла передвигаться по квартире или позвать на помощь. Пострадавшая оказалась воспитательницей детского сада. О происшествии 4 ноября рассказало региональное МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ОМВД России по Центральному району города Калининграда поступило сообщение о том, что пропала одиноко проживающая воспитательница детского сада. Тревогу забила коллега женщины — несколько дней подряд она не открывала дверь квартиры и не выходила на связь», — сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, 30 октября к квартире пришла оперуполномоченная и волонтёры. На месте стало известно, что дверь квартиры воспитательницы заперта изнутри, в помещении горел свет.

При помощи приставной лестницы сотрудник полиции забралась балкон квартиры на втором этаже, заглянула внутрь. Она увидела неподвижно лежащую на полу женщину.

После предварительного осмотра воспитательницы волонтёры и представитель полиции обнаружили у неё вывих бедренного сустава. В таком положении сотрудница детского сада пролежала на полу в своей квартире четыре дня.

ИА Регнум 4 ноября сообщало о чудесном спасении в Новосибирске мужчины 1971 года рождения, которому в голову воткнули вилы. В операции участвовали хирурги и спасатели, распилив вилы строительным инструментом и разъединив их зубья. Мужчину передали врачам для проведения дальнейших работ.