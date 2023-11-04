Москва, 4 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Блок НАТО создали как средство сдерживания СССР, а затем и России. Об этом рассказал 4 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Знание».

Иван Шилов ИА Регнум

«Всеми любимый нами Североатлантический альянс — НАТО: когда в 1949 году его создавали, его всё-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия — правопреемник СССР. Песков назвал НАТО машиной, специально созданной для конфронтации.

Президент Владимир Путин 5 октября на клубе «Валдай» заявил, что Россия не нужна НАТО и напомнил, что Москва предлагала альянсу присоединиться к нему, но ей отказали. На тот момент не было идеологических противоречий. Причина в том, что Запад не намерен выстраивать партнёрские отношения, ему нужно господство.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на марафоне «Знание» 4 ноября рассказал, что Запад стремился устроить в России хаос в 90-е годы, всячески поощрял сепаратизм и навязывал стране под предлогом партёрства кабальные международные обязательства.