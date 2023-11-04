Москва, 4 ноября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 ноября назвал Россию сильной страной и отметил, что в эту силу ежедневно вносятся новые элементы.

Иван Шилов ИА Регнум

Как подчеркнул представитель Кремля, только если силён каждый гражданин, можно считать сильной всю страну.

«Она и есть собственно сильная. И она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новые элементы», — заявил Песков на марафоне «Знание».

В мире всё чаще правда звучит убедительнее из уст сильного, поэтому, чтобы нести правду, необходимо иметь силу, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее президент Владимир Путин заявил, что, чем сильнее будет становиться Россия, тем меньше у кого-то станет возникать желание исключить её из международных организаций. Как подчеркнул глава государства, хотя Россию на Западе уже исключили из отдельных организаций и отказались от её услуг, у России по итогам года на 2,8–3% вырастет ВПП, в то время как в ведущих экономиках европейских государств наблюдается падение этого показателя.