Москва, 4 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Перед высылкой российского журналиста Александра Гацака из Болгарии страну посетила замгоссекретаря США по публичной дипломатии Лиз Аллен, заявила 4 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что таким образом болгарские власти получили чёткие указания, что им непосредственно делать.

Иван Шилов ИА REGNUM

Захарова подчеркнула, что изначально высылка не выглядела ничем мотивированной, но в свете таких событий всё приобретает другой оборот.

«Буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями в страну прибыла Лиз Аллен. Болгарское правительство получило чёткие ЦУ, как вести «публичную дипломатию»: цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как отметила дипломат, чтобы аргументы американской стороны были убедительнее, Вашингтон заплатил около миллиона долларов, официально оформив это как платёж на «повышение медиаграмотности». По её мнению, в Болгарии осознавали неминуемость последствий высылки россиянина, но США нет до этого дела.

Как сообщало ИА Регнум, Болгария 1 ноября лишила аккредитации корреспондента «Российской газеты» Гацака якобы из-за подозрений в шпионаже. Доказательств, подтверждающих обвинения, не представили, журналист покинул страну в тот же день. В «РГ» сообщили, что посольство России в Болгарии уведомили о произошедшем, после этого Захарова пообещала ответные меры.

Вскоре МИД России объявил о высылке работающего в Москве шеф-корреспондента «Болгарского национального радио» Ангела Григорова в ответ на преследование болгарскими властями Гацака. Григорова также при этом лишили аккредитации. В МИД отметили, что Москва готова рассмотреть возобновление им работы в случае восстановления в правах корреспондента «РГ».