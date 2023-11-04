Москва, 4 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Предполагаемого соучастника обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова объявили в розыск, так как он скрылся от следствия, сообщило 4 ноября «РИА Новости», ссылаясь на данные следствия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Учитывая, что один из предполагаемых соучастников обвиняемого Шабутдинова Алекчеев скрылся от следствия и объявлен в розыск», — сообщили журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Таганский суд Москвы арестовал блогера до 16 декабря, отклонив просьбу отпустить его под залог. Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах при продаже обучающих курсов.

По информации МВД, Шабутдинов с сообщниками продавал тренинги, обещая научить открыть прибыльный бизнес. Его компанию заподозрили в уклонении от уплаты налогов, блогера задержали 3 ноября, в его квартире провели обыск. В министерстве также заявили, что у обвиняемого есть гражданство Сент-Люсии.

В прокуратуре сообщили, что Шабутдинов обманывал клиентов, давая им ложные надежды на обогащение. Жертвы платили ему от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Он вину не признал. С начала 2023 года доход блогера составил порядка 300 млн рублей.