Вашингтон, 4 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный подорвал контрнаступление своих подчинённых тем, что публично раскрыл планы командования ВСУ. Такое мнение 3 ноября высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный

Как отметил эксперт, западные страны во главе с США построили многотысячные украинские войска, дав им танки и всё необходимое, что Киев просил для контрнаступления, в то время как российские военные создавали оборону, которая была специально предназначена для отражения объявленной угрозы.

«Главком ВСУ Залужный в прошлом декабре в интервью The Economist заявил: «Я могу их одолеть, мы можем пройти сквозь их оборону». И затем он совершил кое-что гениальное», — сказал он.

Риттер уточнил, что в ходе интервью Залужный публично рассказал всему миру, включая Россию, о планах ВСУ, перечислив направления и территории для готовящегося наступления украинской армии, что позволило российским военным точно выстроить линии обороны.

«В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск», — пояснил эксперт.

В результате украинские войска потеряли тысячи военнослужащих и единиц западной бронетехники, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ уже не смогут добиться успехов. Он добавил, что сейчас конфликтующие стороны, по его мнению, достигли определённого уровня развития технологий, «как в Первую мировую», и потому не стоит ждать «красивого прорыва».

Заместитель главы офиса киевского режима Игорь Жовква 4 ноября раскритиковал Залужного за его заявления о зашедшем в тупик конфликте на Украине. По словам Жовквы, последнее, что может сделать военный, — это публично комментировать ситуацию в зоне военных действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что в Кремле не согласны со словами Залужного. Он уточнил, что Киеву стоит как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя.