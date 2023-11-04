Москва, 4 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов помимо российского гражданства имеет паспорт Сент-Люсии, удостоверение резидента в Объединённых Арабских Эмиратах, а также несколько открытых виз в разные страны — США, Италию и ОАЭ. Об этом сообщил следователь в Таганском суде Москвы.

Кадр из видео

«При обыске у него найдено удостоверение резидента ОАЭ. Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что он имеет недвижимость в ОАЭ», — рассказали журналистам.

Отмечается, что Шабутдинов не выполнил требование закона о регистрации: зарегистрирован в Ижевске, проживает в Подмосковье. Вместе с тем он меняет места жительства, что, по словам следователя, может говорить о его намерении скрыться от следствия. Сам Шабутдинов просил не арестовывать его, упомянув о двух малолетних детях.

Блогера задержали 3 ноября в Москве. В соцсетях огромной аудитории он обещал научить их заниматься предпринимательской деятельностью. В следствии сообщили, что у людей Шабутдинов создавал ложное впечатление о возможности заниматься предпринимательством, зарабатывать огромные деньги благодаря образовательным программам. Среди таких оказались восемь россиян, которые заключили договоры на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

Блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере, — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Шабутдинов вину не признал. При обысках в его квартире обнаружили пачки денег.