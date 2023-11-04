Тель-Авив, Израиль, 4 ноября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Израильские военные дали три часа жителям северных районов сектора Газа для того, чтобы огни смогли безопасно эвакуироваться в южную часть анклава. Об этом 4 ноября написал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для СМИ на арабском языке Авихай Эдри в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ЦАХАЛ разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] сегодня между 13:00 и 16:00 (14:00 и 17:00 мск)».

Эдри также рекомендовал палестинцам из соображений безопасности использовать эту возможность для эвакуации на юг сектора. Пресс-секретарь ЦАХАЛ добавил, что, по его мнению, лидеры движения ХАМАС уже позаботились о собственной защите.

Как сообщало ИА Регнум, эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало ракетами Израиль. В ответ Тель-Авив начал проводить операцию, во время которой ЦАХАЛ удалось взять контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами. Израильские военные также начали наносить удары по сектору Газа и призывать его жителей эвакуироваться с севера на юг анклава. Кроме того, израильские прекратил поставки топлива, электричества, медикаментов в этот регион.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова 31 октября рассказала, что продолжает принимать заявки на эвакуацию из сектора Газа. По её словам, в списке таких лиц уже более 900 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября рассказала, что эвакуироваться из Газы хотят порядка тысячи россиян, однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Она добавила, что Москва активно сотрудничает как с Израилем, так с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину.