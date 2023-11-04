Киев, 4 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Высокопоставленный украинский военный Виктор Хоренко 4 ноября заявил, что из прессы узнал о том, что уволен с поста командующего Силами специальных операций на Украине, сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео Виктор Хоренко

«Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком [ВСУ Валерий Залужный] должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», — рассказал Хоренко.

Он отказался отвечать на вопрос о том, были ли у него конфликты с украинским руководством или с кем-то из представителей командования.

Издание «Страна. ua» 3 ноября сообщило, что Зеленский сменил командующего Силами специальных операций и опубликовало скрин-шоты указов об увольнении Хоренко и о назначении вместо него Сергея Лупанчука.

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского подтвердили, что Хоренко уволили без представления от Залужного. По словам замглавы офиса Романа Машовца, Хоренко уволили по представлению украинского министра обороны Рустем Умерова.

Издание привело мнение, согласно которому офис Зеленского пытается ослабить влияние Залужного в армии, потому что Зеленский боится Залужного как возможного конкурента на предстоящих выборах.

В интервью ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что в украинской армии ненавидят Зеленского, создавшего невыносимые условия для военных.

Такое же мнение высказал поговоривший с украинскими военными польский писатель Щепан Твардох, по мнению которого в ВСУ авторитетом пользуется из представителей власти только Залужный.

В свет 1 ноября вышла статья Залужного в Economist о тупике, в который, по его мнению, зашли боевые действия на Украине. Комментируя эту статью, политолог Владимир Корнилов заявил, что главком ВСУ, пыпаясь указать на важность западной помощи, фактически сделал откровенную антирекламу ВПК и вооружениям.