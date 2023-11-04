Лондон, 4 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Польша наращивает военную мощь, рекрутирует тысячи солдат, перевооружается и готовится стать самой сильной армией в Европе. Всё это необходимо для возможного противостояния с российской армией. Об этом заявили в британской газете Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Польша наращивает военную мощь, перевооружается и набирает тысячи солдат, стремясь стать самой мощной сухопутной армией в Европе», — говорится в публикации.

По мнению журналистов, польские власти стремятся отдать советское вооружение Украине и потратиться на перевооружение её войск по стандартам НАТО». Всё это необходимо, чтобы иметь преимущество в возможном конфликте с Россией. Но численность польской армии, как отметили в материале, не сможет превысить количество военнослужащих в Вооружённых силах России.

В самой Польше считают, что её армия не смогла бы противостоять российской в возможном столкновении. Такое мнение 19 сентября сделал генерал Вальдемар Скшипчак со ссылкой на рассекреченные документы. Он пояснил, что в возможном конфликте армии Польши пришлось бы начинать оборону с линии Вислы, расположенной в сотнях километров от границы. Также генерал сообщил, что Польше было бы весьма трудно выдержать первый удар от России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября польский министр обороны Мариуш Блащак рассекретил план противостояния с РФ на случай возможного конфликта. Данную стратегию приняли при прошлом руководстве, когда Польшей до 2015 года правила коалиция «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии. Тогда было решено, что линия обороны в Польше должна проходить по линии Вислы, что означало готовность сдать России порядка 40% территории.