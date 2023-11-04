Киев, 4 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Глава украинского минобороны Рустем Умеров в ходе телефонного разговора поблагодарил США и главу американского минобороны Ллойда Остина за помощь, а также потребовал больше боеприпасов. Он написал об этом 4 ноября в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настаивал на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов», — отметил Умеров.

Он добавил, что также поблагодарил США и главу Пентагона за очередной пакет военной помощи Киеву, а также за «постоянную непоколебимую поддержку».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября представитель минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко заявил, что ВСУ не способны продолжать военные действия в случае прекращения военной помощи Запада. Он добавил, что при таком варианте развития событий США лучше просто забыть про Украину.

Позднее в этот же день китайский портал Sohu написал, что из-за обострения палестино-израильского конфликта Киев почти полностью остался без поддержки Запада и всеми возможными способами пытается вернуть внимание союзников. По мнению автора публикации, сейчас Украина «прямо встала на колени» для получения западной помощи.