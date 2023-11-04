Вашингтон, 4 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Военный конфликт на территории Украины выявил провал тактики общевойскового боя НАТО. Такое мнение высказал 4 ноября обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для американского издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Доктрина НАТО предусматривает проведение наступательных операций на основе тактики общевойскового боя, то есть прорыва танков и боевых машин пехоты через линию фронта противника при поддержке артиллерии и авиации», — написал он.

По словам журналиста, военная тактика альянса не смогла помочь ВСУ, которым в ходе контрнаступления пришлось перейти на тактику проведения малых операций с участием только пехотных подразделений.

Хэмблинг пояснил, что военные ВСУ не имеют достаточной подготовки, в то время как Вооружённые силы России используют беспилотники, позволяющие им заранее выявлять скопление живой силы и техники противника, а после этого наносить по ним удары с использованием дронов.

Украинский конфликт значительно изменил то, как идут военные действия, и теперь в зоне боевых действий главенствую беспилотники, которые наносят малые, но точные удары, в результате чего военные действия стали сравнимы со «смертью от тысячи порезов», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 4 ноября, телеканал NBC сообщил, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Киевом возможность проведения мирных переговоров с Россией, а также то, чем он готов пожертвовать ради достижения мира. Западные чиновники отметили, что не уверены в том, смогут ли они продолжать оказывать помощь Украине.

Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что западные страны раньше собирались победить Россию на поле боя, но теперь изменили свою риторику. Глава государства отметил, что это не значит, что России нужно вести себя агрессивно. По его слова, России, напротив, нужно быть во всех смыслах этого слова суверенным и независимым государством.